Assassinato de estudante é resolvido depois de 26 anos após evidências de almoço em pub

O autor do crime, Paul Hutchinson, foi condenado à prisão perpétua Divulgação/Polícia de Nottinghamshire

O assassinato da estudante Colette Aram, ocorrido em 1983, foi solucionado 26 anos depois com o auxílio do banco de dados nacional de DNA do Reino Unido. O crime, que gerou uma das maiores investigações da história da polícia de Nottinghamshire, levou à prisão de Paul Hutchinson em 2009.

Colette Aram, de 16 anos, foi sequestrada enquanto caminhava para a casa do namorado na vila de Keyworth. O autor do crime, Paul Hutchinson, ex-eletricista, a forçou a entrar em um carro roubado, a agrediu, estuprou e estrangulou. O corpo foi encontrado no dia seguinte em um terreno próximo do local do sequestro.

Na época do crime, Hutchinson alegou estar hospitalizado para tratamento de um câncer, enganando até familiares. Ele continuou morando próximo ao local do assassinato e enviou cartas anônimas à polícia desafiando os investigadores.

A polícia recolheu uma toalha de papel usada por Hutchinson em um pub na noite do crime, contendo seu DNA. No entanto, sem tecnologia para análises genéticas na época, a investigação não avançou. Em 2008, o banco de dados de DNA gerou um avanço no caso ao identificar uma correspondência parcial entre o DNA coletado na cena do crime e o de Jean-Paul Hutchinson, filho do criminoso, que havia sido detido por infrações de trânsito. O vínculo levou à prisão de Paul Hutchinson em abril de 2009.

‌



Durante o interrogatório, Hutchinson tentou culpar seu irmão, Gerhard, falecido em 2008. No entanto, exames comprovaram que o DNA de Gerhard não correspondia ao encontrado na cena do crime. Um mês antes do julgamento, Hutchinson se declarou culpado.

Em janeiro de 2010, foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal da Coroa de Nottingham. O juiz destacou a brutalidade do crime e a frieza do assassino. Em outubro do mesmo ano, Hutchinson foi encontrado morto em sua cela após uma overdose de antidepressivos.

