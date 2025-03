Associações fazem aliança global para fortalecer combate ao antissemitismo no Brasil Parceria entre ADL e Conib promove intercâmbio de expertise e estratégias para enfrentar discurso de ódio e extremismo no país Internacional|Do R7, em Brasília 10/03/2025 - 17h11 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h11 ) twitter

Marina Rosenberg, vice-presidente sênior de Assuntos Internacionais da ADL; Claudio Lottenberg, presidente da Conib; e Oren Segal , vice-presidente sênior de Contra-Extremismo e Inteligência da ADL ADL/Divulgação - 10.03.2025

Em um esforço conjunto para enfrentar o crescimento do antissemitismo e do extremismo no Brasil, a ADL (Liga Antidifamação) e a Conib (Confederação Israelita do Brasil) anunciaram uma colaboração inédita. A iniciativa, que amplia um acordo firmado em 2023, visa fortalecer o monitoramento, a análise e o combate a ameaças direcionadas à comunidade judaica no país.

Como parte da parceria, representantes da Conib participarão de um programa de intercâmbio no Centro de Extremismo da ADL, em Nova York. O treinamento incluirá técnicas avançadas de monitoramento digital, avaliação de riscos e respostas a incidentes, com o objetivo de capacitar a equipe brasileira para identificar e neutralizar ações extremistas.

“Em um momento de aumento global do antissemitismo, é crucial que as comunidades judaicas tenham acesso a ferramentas eficazes de proteção. Essa parceria reforça nosso compromisso com a segurança e a resiliência das comunidades na América Latina”, aponta Marina Rosenberg, vice-presidente sênior de Assuntos Internacionais da ADL.

Claudio Lottenberg, presidente da Conib, ressaltou o impacto da colaboração, já que a ADL é referência mundial no combate ao discurso de ódio e ao extremismo.

“Unir forças com uma organização de tamanha relevância nos permitirá enfrentar com mais eficácia os desafios locais, garantindo a segurança e a integridade da comunidade judaica no Brasil”, explica.

Compartilhamento de informações

A iniciativa também prevê a criação de canais de compartilhamento de informações entre as duas organizações, facilitando a troca de dados e estratégias em tempo real.

O programa será oficialmente lançado em março, com um treinamento intensivo na sede da ADL, onde os representantes da Conib terão acesso a metodologias consolidadas e práticas inovadoras no combate ao ódio e ao extremismo.

“Ao compartilhar nossas melhores práticas, estamos fortalecendo a capacidade de resposta da CONIB e, ao mesmo tempo, ampliando nossa rede global de proteção contra o antissemitismo e outras formas de intolerância”, argumenta Oren Segal, vice-presidente sênior de Contra-Extremismo e Inteligência da ADL.