Australiana é condenada após atear fogo em amigo por comentário machista Corbie Walpole recebeu pena de até sete anos e meio por ataque com gasolina que deixou a vítima com queimaduras graves Internacional|Do R7 22/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corbie Walpole (centro), de 25 anos, foi condenada a até sete anos e meio de prisão Reprodução de vídeo/Dailymotion/The Border Mail

Corbie Walpole, de 25 anos, foi condenada, nesta semana, a sete anos e meio de prisão por atear fogo em seu amigo de infância, Jake Loader, após uma noite de bebedeira e drogas em Howlong, na Austrália. O ataque ocorreu em janeiro de 2024, quando Loader fez comentários considerados misóginos por Walpole, o que teria motivado a agressão com gasolina e um isqueiro.

O incidente ocorreu durante uma confraternização entre amigos, após uma festa de 21 anos. Walpole alegou que Loader a provocou dizendo que ela deveria estar na cozinha por ser mulher. Em resposta, ela despejou cinco litros de gasolina sobre ele e, após ameaçar acendê-lo, cumpriu a ameaça. Loader foi transformado em uma “tocha humana”, segundo testemunhas.

A vítima sofreu queimaduras de terceiro grau em 55% do corpo, ficou oito dias em coma e passou 74 dias internado em uma unidade especializada em queimaduras. Loader já passou por dez cirurgias e sua vida foi drasticamente afetada, sem poder se expor ao sol ou regular a própria temperatura corporal devido à perda das glândulas sudoríparas.

‌



Durante o julgamento, a juíza Jennifer English rejeitou os argumentos de provocação ou impulsividade, considerando o ataque “deliberado, destrutivo e horrivelmente doloroso”. Walpole admitiu ter dito “vou fazer” e acendido o isqueiro mesmo após Loader ter respondido “então faz”. A magistrada destacou que ela sabia das consequências de suas ações.

‌



Apesar de alegar arrependimento e alegar que não tinha intenção real de machucar o amigo, Walpole foi considerada plenamente responsável. A juíza destacou o histórico de uso abusivo de álcool e drogas da ré e um episódio anterior de agressão a um segurança em 2021, também sob efeito de substâncias.

‌



Walpole, que estava em liberdade sob fiança havia 16 meses, chorou durante o julgamento e declarou estar arrependida. Disse que sofre de estresse pós-traumático, tem pesadelos recorrentes e que o cheiro de gasolina lhe causa reações traumáticas. Após o crime, ela ficou reclusa em casa por um mês e abandonou o uso de drogas e álcool.

A defesa alegou que Walpole tem boas chances de reabilitação e baixo risco de reincidência, mas a juíza considerou que apenas uma pena de prisão seria adequada à gravidade do crime.

Jake Loader, hoje com 23 anos, mora no interior de Queensland e declarou que o ataque alterou sua vida para sempre. Ele expressou dor física e emocional, e sua parceira também acompanhou o julgamento, visivelmente abalada com as consequências do ocorrido.

Walpole terá direito à liberdade condicional a partir de novembro de 2029. Ao ouvir a sentença, não demonstrou emoção e foi levada por agentes penitenciários após se despedir da família. A juíza concluiu afirmando que o caso é “trágico para ambos os lados”, mas que a justiça exigia uma punição proporcional ao sofrimento causado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5