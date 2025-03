Espuma misteriosa aparece em mar na Austrália e deixa ao menos cem pessoas doentes

Uma espuma misteriosa, que apareceu recentemente nas praias do sul da Austrália , tem causado uma onda de problemas de saúde entre surfistas e frequentadores da região. Pelo menos cem pessoas relataram sintomas como tosse intensa, dor de garganta, irritação nos olhos e até visão turva após contato com o mar.



A suspeita das autoridades é de que a “mancha” sobre a água esteja relacionada a uma proliferação de microalgas, devido às altas temperaturas, águas estagnadas e uma onda de calor marinha. O fenômeno coincidiu com a morte de diversas espécies, e as praias de Waitpinga e Parsons foram fechadas temporariamente.