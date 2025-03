Avião cai em Honduras e deixa pelo menos seis mortos Resgates ainda estão acontecendo Internacional|Thays Martins, do R7, em Brasília 18/03/2025 - 00h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h31 ) twitter

Avião caiu em Honduras Polícia Nacional de Honduras/ reprodução - 17.03.2025

Um avião da companhia aérea Lanhsa caiu em Honduras na noite desta segunda-feira (17). Segundo a Força Naval do país, o avião caiu no mar ao sair da pista do Aeroporto Internacional Juan Manuel Gálvez, na cidade de Roatán.

De acordo com a Polícia Nacional de Honduras, a aeronave tinha pelo menos 15 pessoas a bordo. Vídeos divulgados pela polícia mostram o resgate de pessoas com vida. O Corpo de Bombeiros disse à imprensa, no entanto, que ao menos seis pessoas morreram.

ESTAMOS PRESENTE EN EL RESCATE DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE ESTE ACCIDENTE AÉREO



Una aeronave cayó al mar con al menos quince personas a bordo en Roatán.@hegusave @MartinezMadrid_ @hegusave pic.twitter.com/c8Ymg9YcI7 — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) March 18, 2025

Pelas redes sociais, a presidente do país, Xiomara Castro, disse que acionou imediatamente a equipe do Comitê de Operações de Emergência, os bombeiros de Honduras, a Polícia Nacional, a Cruz Vermelha, e o Ministério da Saúde. “Que Deus proteja a vida das pessoas”, disse.