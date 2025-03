Líder da MS-13, um dos dez homens mais procurado pelo FBI, é preso no México Roman-Bardales é acusado de diversos crimes, incluindo atos de violência contra civis e membros de gangues rivais Internacional|Do R7 17/03/2025 - 21h29 (Atualizado em 17/03/2025 - 21h29 ) twitter

Captura ocorre após a MS-13 ser designada como Organização Terrorista Estrangeira pelo governo Trump Reprodução/FBI

O governo mexicano anunciou nesta segunda-feira (17) a prisão de Francisco Javier Roman-Bardales, um dos dez criminosos mais procurados pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).

O salvadorenho, apontado como um dos líderes da gangue MS-13, foi detido em Veracruz durante uma operação conjunta entre os Estados Unidos e o México.

Quem é Roman-Bardales?

Também conhecido como “Veterano de Tribus”, Roman-Bardales, de 47 anos, é acusado nos EUA de diversos crimes, incluindo atos de violência contra civis e membros de gangues rivais, além de envolvimento em tráfico de drogas e extorsão.

Segundo o FBI, um mandado de prisão federal foi emitido contra ele em setembro de 2022 pelo Distrito Leste de Nova York.

As acusações contra Roman-Bardales incluem:

Conspiração para fornecer suporte a terroristas;

Conspiração de narcoterrorismo;

Conspiração de extorsão;

Conspiração de contrabando de estrangeiros.

Importância da prisão

A captura de Roman-Bardales ocorre após a MS-13 ser designada como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A operação conjunta entre os países mostra os esforços do México em combater organizações criminosas, em meio a pressões dos EUA para o fortalecimento da segurança na fronteira.

A MS-13, ou Mara Salvatrucha, foi fundada na década de 1980 em Los Angeles por refugiados da guerra civil de El Salvador. Desde então, a gangue expandiu suas atividades criminosas para diversos países, incluindo México e El Salvador.

Roman-Bardales estava foragido e incluído na lista dos dez maiores fugitivos do FBI, com uma recompensa de US$ 250 mil (cerca de R$ 1.5 milhão) por sua captura.

Pôster de procurado de Roman-Bardales no FBI Reprodução/FBI

Como foi a prisão?

A operação ocorreu na cidade de Baxtla, em Veracruz. Agentes de segurança montaram vigilância em rodovias próximas, o que resultou na detenção do fugitivo.

Em comunicado, autoridades mexicanas afirmaram que as “ações reafirmam o compromisso de trabalhar de forma coordenada para deter os geradores de violência no país”.

O que acontece agora?

Roman-Bardales foi transferido para a Cidade do México e será deportado para os Estados Unidos, onde enfrentará julgamento pelas acusações.

