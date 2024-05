Aviões bombardeiros nucleares da Rússia voam a poucos quilômetros da costa dos EUA

Alto contraste

Aviões Tu-95 foram usados pela Rússia em exercício (Reprodução/Ministério da Defesa da Rússia)

Dois aviões russos capazes de carregar armas nucleares voaram a poucos quilômetros da costa dos Estados Unidos, durante um exercício militar no mar de Bering, próximo ao estado americano do Alasca, informou nesta quinta-feira (3) o Ministério da Defesa da Rússia.

Os aviões modelo Tu-95 voaram por mais de 11 horas e foram escoltados por caças Sukhoi Su-30, da Força Aérea russa. O ministério acrescenta que “em certas etapas da rota, os porta-mísseis estratégicos foram acompanhados por combatentes de países estrangeiros”, sem mencionar quais.

No mar de Bering fica o estreito de mesmo nome, fronteira marítima de 82 km entre a Rússia e os Estados Unidos. Os russos, todavia, dizem que os pilotos “voaram regularmente sobre águas neutras do Ártico, Atlântico Norte, mar Negro e Báltico” e que os voos foram “realizados em estrita conformidade com as regras internacionais para o uso do espaço aéreo”.

Em nota, o Norad (Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte) informou que “detectou e rastreou quatro aeronaves militares russas operando na Zona de Identificação”, no dia 2 de maio, e que elas “permaneceram no espaço aéreo internacional e não entrou no espaço aéreo soberano americano ou canadense”.

O comando ainda diz que “a atividade russa ocorre regularmente e não é vista como uma ameaça”.

