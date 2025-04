Brics deve se manifestar contra o tarifaço de Trump Chanceleres do bloco devem publicar declaração condenando imposição tarifária Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 27/04/2025 - 15h34 (Atualizado em 27/04/2025 - 15h39 ) twitter

Trump afirmou que pode reduzir as altas tarifas impostas aos produtos chineses Isac Nóbrega/PR - Arquivo

O encontro de chanceleres do Brics - bloco que reúne as maiores economias emergentes - no Rio de Janeiro, nesta semana, deve resultar em uma declaração, a ser publicada já na segunda-feira (28), condenando a imposição unilateral de tarifas do presidente americano , Donald Trump, em defesa da arquitetura global de multilateralismo, representada pela Organização Mundial do Comércio (OMC). O texto deve ter no máximo cinco parágrafos e não deve citar os EUA, Trump ou a OMC.

Os encontros ocorrerão amanhã e na terça-feira (29). Amanhã, as reuniões contarão apenas com países membros (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã). O texto condenando o tarifaço de Trump deverá ser divulgado ao final deste dia.

Queda de tarifas chinesas

O presidente Donald Trump afirmou que pode reduzir as altas tarifas impostas aos produtos chineses em entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, mudando o rumo da guerra comercial. O líder americano pontuou que as tarifas de até 145% cairão substancialmente, mas não serão zeradas.

A fala marca um tom mais moderado após semanas de tensão com o governo chinês. Trump pontua que pretende ser “gentil” com Xi Jinping em futuras negociações. Pequim sinalizou abertura para negociar, mas exige respeito e reciprocidade.

Como funciona o cálculo das tarifas?

As porcentagens seguiram uma fórmula baseada no déficit comercial dos EUA com seus parceiros, conforme detalhado oficialmente pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

Segundo a metodologia divulgada, o cálculo leva em conta a diferença entre o valor importado pelos EUA e o valor exportado para determinado país, ou seja, o déficit comercial em bens. Esse número é dividido pelo total de importações americanas vindas daquele país. O resultado é novamente dividido por dois. O percentual final, arredondado, determina a tarifa aplicada.

