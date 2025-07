Brasil pode ser atingido por sanções à Rússia? Entenda declarações da Otan Sanções podem atingir países que, mesmo sem integrar o conflito na Ucrânia, importam derivados de petróleo de Moscou Internacional|Do R7 15/07/2025 - 18h26 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h26 ) twitter

Secretário-geral da Otan disse que Brasil, China e Índia podem ser afetados pelas sanções anunciadas pelos EUA Reprodução/Record News - 23.06.2025

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, alertou nesta terça-feira (15) que Brasil, China e Índia podem ser diretamente afetados pelas sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra a Rússia. A fala ocorreu durante uma reunião com senadores no Congresso americano, um dia após o presidente Donald Trump endurecer o tom contra Moscou e ameaçar impor tarifas de até 100% sobre países que mantêm relações comerciais com o governo de Vladimir Putin.

A declaração de Rutte mira países que, mesmo sem integrar o conflito na Ucrânia, mantêm importações relevantes de petróleo e derivados de Moscou. Segundo dados do governo brasileiro, 65% das importações de diesel do país vieram da Rússia.

“Meu incentivo a esses três países, em particular, é que se você mora agora em Pequim, Nova Délhi ou se é presidente do Brasil, talvez queira dar uma olhada nisso, porque pode afetá-lo muito”, disse Rutte. “Então, por favor, liguem para Vladimir Putin e digam a ele que ele precisa levar a sério as negociações de paz, porque, caso contrário, isso vai se voltar contra o Brasil, a Índia e a China de forma massiva.”

Na segunda-feira (14), Trump afirmou que, se não houver um avanço concreto nas negociações de paz em até 50 dias, os Estados Unidos aplicarão uma tarifa secundária como forma de pressionar aliados e parceiros comerciais de Moscou. O termo já foi usado por Trump anteriormente, em referência à intenção de taxar países que fazem negócios com adversários dos EUA. Em março, por exemplo, ele ameaçou aplicar tarifa de 25% a quem comprasse petróleo da Venezuela.

Além da ameaça direta, tramita no Congresso americano um projeto de lei que prevê a autorização para que o presidente dos Estados Unidos taxe em até 500% países que importem produtos russos e contribuam, mesmo que indiretamente, para o financiamento da guerra na Ucrânia.

O Brasil já enfrenta tarifas adicionais dos EUA. Desde abril, há cobrança de 10% sobre uma ampla gama de produtos, além de 50% sobre aço e alumínio. Na última semana, Trump anunciou uma nova tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras a partir de 1º de agosto, justificando a medida com base em sua defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de vítima de perseguição judicial no Brasil.

Resposta do Kremlin

O governo russo afirmou nesta terça-feira (15) que as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo a ameaça de sanções aos compradores de exportações russas, são sérias e precisam de tempo para análise.

Questionado sobre as recentes declarações de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou: “As declarações do presidente dos EUA são muito sérias. Algumas delas são dirigidas pessoalmente ao presidente Putin.”

“Certamente precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington. E se e quando o presidente Putin considerar necessário, ele certamente comentará.”

Mesmo com uma postura mais diplomática de Peskov, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e aliado próximo de Putin, Dmitry Medvedev, disse que “a Rússia não se importa” com as possíveis sanções.

