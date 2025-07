Britânicos que perderam parentes em acidente de avião na Índia recebem corpos errados Condições do acidente dificultam o reconhecimento das vítimas, já que a explosão do avião carbonizou os passageiros, segundo legistas Internacional|Do R7 22/07/2025 - 18h47 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação de resgate foi conduzida por equipes indianas com apoio de voluntários locais Reprodução/X

Parentes de vítimas britânicas do desastre com o voo 171 da Air India enfrentam um percalço para terem de volta o corpo de seus entes queridos. Pelo menos dois casos de identificação incorreta dos corpos foram registrados no processo de repatriação dos restos mortais para o Reino Unido.

O acidente aconteceu em 12 de junho, quando um avião da companhia indiana caiu instantes após decolar da cidade de Ahmedabad com destino a Londres. Das 261 pessoas a bordo, 52 eram cidadãos britânicos. Segundo o advogado James Healy-Pratt, que representa parte das famílias, ao menos 12 corpos foram levados de volta ao Reino Unido. As informações são do Daily Mail.

RESUMO DA NOTÍCIA Britânicos enfrentam dificuldades para receber os corpos de parentes vítimas do acidente com o voo 171 da Air India.

Dois casos de identificação incorreta de corpos foram registrados, dificultando a repatriação.

Legistas apontam que as condições do acidente, com corpos carbonizados, contribuíram para os erros na identificação.

O governo britânico e autoridades indianas estão investigando as causas do acidente e a falha nos procedimentos de identificação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Durante o processo de verificação feito pela legista Fiona Wilcox, no oeste de Londres, foram identificados erros graves na identificação dos restos mortais. Em um dos casos, os corpos de mais de uma vítima foram colocados no mesmo caixão e precisaram ser separados antes do enterro. Em outro, uma família teve que cancelar o funeral após descobrir que o corpo no caixão não pertencia ao parente esperado.

A legista britânica apontou os equívocos ao comparar amostras de DNA dos corpos com as enviadas pelas famílias. A identificação falhou ainda na Índia, onde os corpos foram inicialmente recuperados e preparados.

‌



As condições do acidente dificultaram o reconhecimento. O avião explodiu ao atingir um prédio próximo ao aeroporto, e o calor extremo deixou muitos corpos carbonizados ou mutilados. A operação de resgate foi conduzida por equipes indianas com apoio de voluntários locais.

Familiares que viajaram à Índia após o acidente relataram desorganização e ausência de protocolos claros no manuseio dos corpos. Houve apelos para que autoridades britânicas enviassem uma equipe própria de identificação.

‌



O governo britânico acompanha o caso. O primeiro-ministro Keir Starmer deve discutir o tema com o premiê indiano Narendra Modi durante visita oficial nesta semana. As investigações sobre o erro de identificação estão em andamento tanto no Reino Unido quanto na Índia.

O relatório preliminar sobre o acidente aponta que o corte no fornecimento de combustível pode ter causado a queda do avião. O advogado das famílias também atua para apurar as causas do desastre e buscar compensações na Justiça.

‌



Ainda não se sabe se outros erros na identificação ocorreram. As famílias afetadas aguardam explicações formais sobre os casos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp