Caminhão tomba e libera 250 milhões de abelhas nos EUA; veja vídeo

Equipes de emergência acionaram mais de vinte apicultores para conter os enxames. Reprodução/X - @Whatcomctygov

Cerca de 250 milhões de abelhas escaparam após um caminhão carregado com colmeias capotar na zona rural do condado de Whatcom, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã de sexta-feira (30), perto da fronteira com o Canadá.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Whatcom, o caminhão transportava mais de 31 toneladas de colmeias. A Divisão de Gerenciamento de Emergências do estado emitiu um alerta pedindo que a população evitasse a região.

“Ninguém poderia prever que 250 milhões de abelhas estariam soltas em uma estrada. Portanto, fiquem longe. Apenas… não cheguem perto delas”, publicou o órgão nas redes sociais.

Video sent to me. https://t.co/kZ1BX2FHFA pic.twitter.com/CfAaP1Pgc5 — Randy Small - Whatcom County Weather (@RandySmall) May 30, 2025

Diante da situação, equipes de emergência acionaram mais de vinte apicultores para conter os enxames. O trabalho consistia em recolher os quadros com mel, ninhada e abelhas, colocá-los de volta nas caixas e empilhá-los em paletes.

“Estamos tentando garantir alguma taxa de sobrevivência para as colmeias”, explicou o apicultor local Derek Condit à KOMO News.

O vice-diretor de Gestão de Emergências do condado, Matt Klein, contou que foi picado várias vezes. “Quando disseram 200 milhões de abelhas, eles estavam falando sério”, disse. “Mas elas são abelhas melíferas, então a picada não é tão grave quanto a de outras espécies. Até agora, todos estão bem”, afirmou Klein mais cedo.

Jornalistas que acompanhavam o resgate também foram atacados. A repórter Denise Whitaker, da KOMO News, relatou ter sido picada mesmo estando a cerca de 300 metros do local do acidente.

Na noite de sexta-feira, o Gabinete do Xerife informou que o trabalho havia sido concluído. As colmeias foram recuperadas e restauradas. A expectativa é que a maioria das abelhas retorne às caixas ainda na manhã de sábado (31).

Condit observou que parte dos insetos pode formar novas colmeias na região. “Essas abelhas vão enxamear nas áreas locais e começar novas colônias. Haverá repolinização, mas também grandes perdas.” Segundo as autoridades, não há risco geral à saúde pública.

O caminhão havia deixado um campo de mirtilos e seguia para Dakota do Sul. O condado de Whatcom é conhecido pela produção de frutas vermelhas e abriga a Bee City USA, iniciativa com sede em Bellingham voltada à proteção das abelhas. A região também foi o primeiro local dos EUA onde se identificou um ninho de vespas gigantes asiáticas, em 2020.

