Celular salva soldado ucraniano de ser atingido por estilhaço; veja como ficou o aparelho

Imagem tirada pelo soldado mostra o canto superior esquerdo do smartphone danificado Reprodução/Mezha

Um soldado ucraniano afirmou que o smartphone salvou sua vida durante um bombardeio russo. O relato foi publicado como uma avaliação do produto no site oficial da fabricante na Ucrânia e chamou a atenção da empresa, que se ofereceu para reparar o aparelho gratuitamente.

Segundo o soldado, um estilhaço atingiu diretamente o telefone enquanto ele estava no campo de batalha. O fragmento perfurou a tela, mas ficou preso na estrutura de titânio do dispositivo, que ele carregava próximo ao peito. Isso teria impedido que o estilhaço atingisse o corpo do soldado.

“O telefone literalmente se tornou uma armadura entre mim e o ferimento”, escreveu o combatente na avaliação. O militar destacou que usava o aparelho há apenas três semanas, mas que, se tiver a chance, comprará outro igual.

Uma imagem tirada pelo soldado mostra o canto superior esquerdo do smartphone danificado, com uma marca visível de perfuração. Apesar do impacto, o estilhaço não atravessou completamente o dispositivo.

A história foi publicada pelo site de tecnologia ucraniano Mezha, que informou na última sexta-feira (6) que o smartphone já havia sido enviado a um centro de reparos. Ainda não há informações sobre o dispositivo ter sido devolvido para o soldado.

