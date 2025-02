Chile declara estado de emergência após incêndios e onda de calor As previsões indicam temperaturas entre 38°C e 40°C para este domingo (9) no país Internacional|Do R7 09/02/2025 - 10h31 (Atualizado em 09/02/2025 - 10h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo chileno decretou toque de recolher devido a incêndios florestais e calor extremo Reprodução/X - Contingencia Chile Radio y Noticias

Os esforços para combater incêndios florestais no Chile continuam em meio a uma intensa onda de calor. As temperaturas extremas, que podem chegar a 40°C neste fim de semana, levaram as autoridades a manterem alertas em vigor e reforçarem as medidas de emergência.

No sábado (8), o presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou estado de emergência preventiva para as regiões de Maule e Ñuble.

Em entrevista coletiva no palácio presidencial, Boric ainda disse ter “razões para acreditar que grande parte dos incêndios que atingiram a área Araucania hoje são deliberados”. A região fica localizada ao sul de Santiago. “Não vamos tolerar o comportamento vil de uma pessoa ou organização que realizou estes tipos de atos”, comentou.

A Direção Meteorológica do Chile (DMC) também mantém todos os alertas ativos, enquanto o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) declarou alerta vermelho nas regiões Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble e Biobío devido ao calor intenso.

‌



As previsões indicam temperaturas entre 38°C e 40°C para este domingo (9) nas áreas de serra, vale e contraforte do Maule, assim como no vale e sopé de Ñuble. A situação crítica levou o governo a decretar toque de recolher em 11 comunas da Região da Araucanía, medida que foi suspensa às 6h da manhã de sábado (8), ficando sujeita a reavaliação.

Balanço dos incêndios

O ministro da Agricultura, Esteban Valenzuela, informou que, em comparação com o ano passado, há um aumento de 8% no número de incêndios, mas uma redução de 45% na área queimada. O Comitê Técnico da Senapred e da Corporação Nacional Florestal (Conaf) segue m coordenando esforços para enfrentar a crise.

‌



Na Região da Araucanía, a diretora nacional do Senapred, Alicia Cebrián, lidera o monitoramento das ações contra os incêndios e as altas temperaturas. Entre os incêndios ativos, o “Quichaltué”, na comuna de Galvarino, já consumiu 442 hectares e segue sendo combatido por bombeiros de diversas localidades, além de brigadistas e técnicos da Conaf, com apoio aéreo. Já o incêndio “Pellahuenco 2” afetou 41,5 hectares e também mobiliza recursos terrestres e aéreos.

Autoridades locais afirmaram que há 15 focos de incêndio no Chile atualmente, situação que piorou com as temperaturas superiores a 40°C. Mais de 60 pessoas suspeitas de terem conexões com os incêndios na área Araucania foram presas recentemente.

‌