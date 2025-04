EUA querem reduzir o poder geopolítico da China com guerra comercial, analisa especialista

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (16), a China apelou para que os Estados Unidos parem de “ameaçar, chantagear e exercer pressão externa”, se quiserem resolver as questões envolvendo as taxações por meio do diálogo.



Para Manuel Furriela, mestre em direito internacional entrevistado pelo Conexão Record News , o objetivo americano com a escalada de tarifas não é somente comercial, mas visa também a redução do poder geopolítico chinês.



Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a China não deseja lutar, mas não tem medo da luta. A declaração foi feita após a Casa Branca afirmar que cabe a Pequim iniciar uma negociação para acabar com a guerra comercial .



“A China não quer começar a negociação neste momento porque quer saber exatamente até onde os Estados Unidos querem ir, e os Estados Unidos querem ouvir se a China cede o suficiente, não só para melhorar suas questões comerciais, mas também numa questão de recuo em protagonismo internacional”, diz.