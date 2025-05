China revela laser ‘espião’ capaz de ler texto menor que grão de arroz a 1,6 km de distância Tecnologia permite captar detalhes milimétricos a longas distâncias, superando limitações de telescópios tradicionais Internacional|Do R7 26/05/2025 - 16h48 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h48 ) twitter

China revela laser 'espião' capaz de ler texto menor que grão de arroz a 1,6 km de distância Divulgação/Universidade de Ciência e Tecnologia da China

Cientistas chineses desenvolveram uma tecnologia inovadora que permite ler textos minúsculos, menores que um grão de arroz, a uma distância de 1,36 km. O sistema, baseado em laser e interferometria de intensidade, foi descrito em um estudo publicado no periódico Physical Review Letters no início deste mês.

Diferentemente de telescópios e binóculos convencionais, que a 1,36 km só conseguem identificar formas com cerca de 42 mm, o novo sistema é capaz de detectar detalhes milimétricos, como letras de apenas 3 mm. Isso corresponde a uma resolução 14 vezes superior ao limite de um telescópio comum, segundo os pesquisadores.

Como funciona a tecnologia?

A técnica utilizada, chamada interferometria de intensidade, é inspirada em métodos da astronomia. Em vez de focar diretamente na imagem do objeto, o sistema analisa como a luz de múltiplos feixes de laser infravermelho reflete na superfície do alvo.

Dois pequenos telescópios coletam a luz refletida, e as flutuações de intensidade são comparadas para reconstruir a imagem com alta precisão.

Para superar desafios como a turbulência atmosférica, que distorce a luz em longas distâncias, os cientistas dividiram o laser de 100 miliwatts em oito feixes. Cada feixe percorre um caminho ligeiramente diferente, criando uma iluminação incoerente que facilita a observação de detalhes finos.

Nos testes, alvos de 8 mm com letras impressas foram posicionados a 1,36 km, em outro prédio, e as imagens reconstruídas mostraram resolução suficiente para identificar as letras.

Mas a tecnologia tem limitações. É necessário ter uma linha de visão clara para o objeto, e o alvo deve ser iluminado pelo laser, o que a torna inadequada para vigilância furtiva.

Apesar disso, os pesquisadores argumentam que o sistema tem grande potencial em áreas como arqueologia, para estudar esculturas em penhascos sem a necessidade de escalada, e no monitoramento ambiental, para observar habitats de vida selvagem à distância.

A equipe, liderada por Qiang Zhang, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, planeja aprimorar o controle do laser para facilitar seu direcionamento e incorporar inteligência artificial para reconstruir imagens com maior precisão. Outra aplicação sugerida é a detecção de detritos espaciais, com o laser iluminando objetos em órbita.

