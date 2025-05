Presidente de Taiwan diz que está disposto a dialogar com a China para selar a paz

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, afirmou estar disposto a dialogar com a China, durante discurso que marcou um ano de seu governo da ilha. O líder disse que o objetivo é “alcançar a paz” e “caminhar em direção à prosperidade mútua”.



No entanto, Lai defendeu o reforço das defesas taiwanesas para se preparar para a guerra, através da cooperação com aliados internacionais . O território também visa se tornar referência em tecnologia avançada e pesquisa internacional.



O governo chinês não vê Lai Ching-te com bons olhos, uma vez que o taiwanês defende a soberania da ilha. Já a China entende o território como parte do país e pressiona outras nações para que não reconheçam Taiwan como um país independente.