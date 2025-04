Quem é o chinês preso nos EUA acusado de espionagem Ming Xi Zhang, conhecido como “Sushi John”, foi condenado por atuar como agente do governo chinês sem registro legal Internacional|Do R7 16/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h26 ) twitter

“Sushi John” foi condenado por atuar como agente do governo chinês sem registro legal Divulgação/ICE

Ming Xi Zhang, um cidadão chinês de 61 anos, foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos em Nova Jersey, acusado de atuar como espião para o governo da China.

Conhecido na comunidade local como “Sushi John”, Zhang é dono de um restaurante asiático e foi condenado em 2024 por violar a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros dos EUA, que exige notificação ao Departamento de Justiça para quem atua como agente de governos estrangeiros.

De acordo com documentos judiciais, Zhang operava sob ordens do Ministério da Segurança do Estado da China, participando de reuniões e executando atividades nos EUA sem autorização legal.

Ele entrou no país em junho de 2000, pelo Aeroporto Internacional de Los Angeles, mas violou os termos de sua admissão. Em maio de 2021, Zhang confessou culpa e aceitou cooperar com as autoridades, o que resultou em uma sentença de três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 10.000 (cerca de R$ 58.900), aplicada em abril de 2024.

Após pagar uma fiança de US$ 150.000 (R$ 883.500), Zhang foi liberado, mas sua situação mudou com a recente detenção, realizada no final de março, pelo ICE, que o considera uma ameaça à segurança pública.

“Qualquer estrangeiro ilegal envolvido em atividades de espionagem, sabotagem ou controle de exportação está sujeito à deportação”, disse John Tsoukaris, diretor do Escritório de Campo de Newark do ICE.

Atualmente, Zhang está detido no Centro de Detenção Elizabeth, no Condado de Essex, enquanto aguarda o desenrolar do processo de deportação. O ICE disse que a medida procura “manter a integridade do sistema de imigração e promover a segurança pública”.

