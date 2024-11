Clima amistoso marca primeiro encontro entre Trump e Biden na Casa Branca após eleições Futuro e atual presidente se reuniram na Sala Oval para uma conversa a respeito da transição de poder Internacional|Do R7 13/11/2024 - 13h53 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump e Biden durante encontro na Sala Oval nesta quarta (13) REUTERS/Kevin Lamarque - 13.11.2024

O presidente eleito Donald Trump foi, nesta quarta (13), à Casa Branca a convite de Joe Biden. É o primeiro encontro entre os dois desde o fim das eleições americanas.

A conversa dos dois políticos aconteceu na Sala Oval sob um clima amistoso. A imprensa esteve presente no início da reunião, fez algumas imagens e mostrou Trump agradecendo o atual presidente dos EUA por uma “transição suave de poder". Biden respondeu “de nada”.

O encontro entre o futuro e o atual presidente ainda está em andamento na Casa Branca e o governo americano deve divulgar uma nota oficial sobre os assuntos tratados por ambos.

O republicano Donald Trump venceu as eleições americanas de 2024. Ele concorria com a democrata Kamala Harris, que não conseguiu conquistar a maioria dos eleitores do país. Assim, Trump fará, a partir de 2025, seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.