Colisão aérea em Washington: patinador de 16 anos postou foto do avião antes de tragédia

Entre as vítimas da colisão aérea ocorrida na quarta-feira (29) em Washington, estavam seis patinadores de Boston, incluindo o jovem Spencer Lane, de 16 anos. O atleta havia acabado de competir e publicou uma foto dentro do avião da American Airlines antes da decolagem em Wichita, Kansas, onde aconteceu o torneio de patinação do qual ele e outros passageiros haviam participado.

Spencer, que vivia sua primeira temporada como competidor, vinha se destacando no cenário da patinação artística. No final de 2024, conquistou o título regional Leste na categoria individual e recentemente comemorava recordes pessoais. Um dia antes do acidente, postou um vídeo em seu TikTok executando a manobra “Triple toe loop”. O registro viralizou e acumulou milhões de visualizações, transformando-se em um espaço de homenagens de fãs e atletas da modalidade.

Além de Spencer, outros renomados patinadores estavam a bordo do Bombardier CRJ700, incluindo o casal russo de campeões mundiais Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. A Federação de Patinação Artística dos Estados Unidos confirmou que diversos atletas, treinadores e preparadores físicos integravam a lista de passageiros.

O voo, que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiu com um helicóptero Black Hawk militar que realizava um voo de treinamento. As equipes de resgate seguem atuando no rio Potomac, próximo ao aeroporto Ronald Reagan, onde destroços da aeronave foram localizados. Até o momento, não há registros de sobreviventes.

Jon Maravilla, atleta do time olímpico dos Estados Unidos, escapou da tragédia por não ter embarcado no voo. Ele soube da colisão enquanto viajava de carro para Detroit, em Michigan. Em entrevistas, afirmou estar em choque com a perda de colegas e amigos de longa data.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente. O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, declarou que as rotas das aeronaves eram compatíveis com o tráfego aéreo de Washington D.C. e que, até o momento, não há indícios de irregularidades. A American Airlines confirmou que o piloto do voo possuía ampla experiência, estando há seis anos na empresa, enquanto o copiloto atuava há dois anos.

O presidente Donald Trump afirmou que acompanha os desdobramentos do caso e pediu orações para as vítimas e suas famílias. A tragédia gerou grande comoção entre a comunidade da patinação artística, que agora lamenta a perda de promissores talentos.