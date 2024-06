Como deveriam ser as futuras cidades? Uma linha no horizonte instagramável? Com certeza, não Cidade monumental construída no deserto da Arábia Saudita abrigará 9 milhões de pessoas, mas deve ser altamente poluente

