Irã dispara mísseis guiados por inteligência artificial em exercícios militares no Golfo Exercícios militares no Golfo utilizam drones e mísseis guiados por inteligência artificial, reforçando a capacidade bélica do Irã em meio a tensões internacionais Internacional|Do R7 27/01/2025 - 14h29 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Irã dispara mísseis guiados por inteligência artificial Reprodução/Record News

Nesta segunda-feira (27), o Irã realizou exercícios militares no Golfo Pérsico, utilizando mísseis guiados por inteligência artificial. As manobras, conduzidas pela Guarda Revolucionária Iraniana, ocorreram no sudoeste do país, de acordo com informações da agência Reuters.

Durante o treinamento, a força naval disparou “mísseis Ghaem e Almas equipados com inteligência artificial, lançados a partir de drones avançados Mohajer-6 e Ababil-5″, conforme anunciado pela agência oficial de notícias Irna. O objetivo das operações era “destruir com sucesso alvos inimigos simulados”.

O uso de armamentos guiados por inteligência artificial tem se intensificado no Irã nas últimas semanas, em um contexto de crescente tensão militar. Desde a primeira presidência de Donald Trump (2017-2020), marcada pela política de “pressão máxima” contra Teerã, o país tem reforçado sua capacidade bélica.

Após a Revolução Islâmica de 1979, que resultou no rompimento de relações diplomáticas entre Washington e Teerã, os Estados Unidos impuseram duras sanções econômicas ao Irã. Em resposta, o país passou a investir no desenvolvimento de armamentos próprios, consolidando um dos maiores complexos militares-industriais do mundo.

‌



Esse setor inclui a fabricação de mísseis, sistemas de defesa antiaérea e drones avançados, competindo diretamente com potências como os Estados Unidos e a China. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pediu recentemente que o governo intensificasse os investimentos nessa área estratégica.

Nesta segunda-feira, Sardar Shadmani, vice-coordenador da Guarda Revolucionária, anunciou a aquisição de caças avançados Sukhoi Su-35, fabricados pela Rússia. Segundo ele, o equipamento fortalecerá ainda mais a capacidade militar do país.