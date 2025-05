Veja o antes e o depois da modelo de sucesso que virou moradora de rua em Los Angeles Loni Willison, de 41 anos, já estampou capas de revistas e foi casada com ator de Hollywood Internacional|Do R7 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o antes e o depois da ex-modelo Loni Willison Reprodução de vídeo/Record

A ex-modelo Loni Willison já estampou capas de revistas e viveu no glamour de Hollywood. Mas hoje, a vida da artista mudou drasticamente e, aos 41 anos, ela vive perambulando pelas ruas de Los Angeles, juntando latinhas para sobreviver. Vídeos e fotos recentes mostram Willison irreconhecível, com o rosto inchado, com dentes faltando em sua boca e empurrando um carrinho de supermercado com seus poucos pertences.

Sua trajetória de declínio começou após um conturbado divórcio com o ator de Baywatch Jeremy Jackson. O relacionamento terminou em meio a acusações de abuso doméstico. Willison alegou que Jackson tentou estrangulá-la durante uma briga em 2014. A polícia foi acionada na ocasião, e embora ela tenha sofrido ferimentos graves, a denúncia não foi formalizada porque a ex-modelo estava emocionalmente abalada e com medo de prejudicar o ex-marido.

Depois do término, Willison enfrentou um colapso mental, perdeu o emprego de assistente em uma clínica de cirurgia plástica e agravou seu problema com a dependência química, especialmente de metanfetamina.





‌



Sem recursos financeiros, Willison acabou despejada e perdeu o carro, passando a viver nas ruas. Em entrevistas, a ex-modelo declarou que evita tomar banho e se suja de propósito para evitar abusos, além de cortar o próprio cabelo para parecer irreconhecível. Afirmou ainda que “ninguém se importa” com ela e que prefere não falar com amigos ou familiares.





‌



Willison também desenvolveu delírios psicóticos, acreditando que estava sendo eletrocutada em seu antigo apartamento e que representava perigo para os outros por estar “carregada de eletricidade”. Ela relatou ter visto Jeremy do lado de fora do prédio enquanto “era torturada” e afirmou que só conseguia conter seus impulsos com uso de drogas.





‌



Willison explicou em entrevistas que foge de ambientes fechados porque se sente constantemente em perigo. Seu estado atual de saúde física e mental preocupa amigos e o público, que acompanham com tristeza sua trajetória marcada por sofrimento e abandono.





Em 2018, Willison foi localizada por uma antiga amiga modelo, Kristin Rossetti, que tentou ajudá-la oferecendo abrigo e tratamento. No entanto, após aceitar ajuda por uma noite, ela fugiu novamente e desapareceu por dois anos, deixando os amigos preocupados com seu paradeiro e saúde.





Willison foi vista novamente em 2020, revirando lixeiras perto de Venice Beach, a poucos metros de mansões milionárias, incluindo a de Ben Affleck. Em entrevista ao tabloide britâncio The Sun, a ex-modelo disse que tinha comida, onde dormir e que não queria ajuda. Ela chegou a ser fotografada dividindo uma pizza achada no lixo com um esquilo.





Enquanto Willison se afunda no vício e no isolamento, Jeremy Jackson tenta manter a sobriedade e reconstruiu sua imagem como influenciador fitness em Los Angeles. Ele, que chegou a ser preso por fabricar metanfetamina quando tinha 19 anos, disse em entrevista ao Daily Mail estar profundamente abalado com o que aconteceu com a ex-esposa. Ele afirmou que tentou ajudá-la durante sua crise, mas que a mulher por quem se apaixonou “já não existe mais”. Para ele, acompanhar a decadência de Willison foi como “ver alguém morrer”.

