‘É um caminho diante de um impasse’, afirma professor sobre acordo entre EUA e Ucrânia

Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo comercial histórico que permitirá aos americanos explorar minerais raros em território ucraniano. O tratado estabelece um fundo de investimentos para a reconstrução do país europeu e, em troca, os EUA poderão explorar e receber parte dos valores arrecadados com os recursos naturais.



O presidente americano, Donald Trump , havia exigido os direitos sobre a riqueza mineral como compensação pelos bilhões de dólares em ajuda militar enviada ao país durante o mandato do antecessor Joe Biden.





Conexão Record News desta quinta-feira (1º), Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais da Universidade de Franca, vê com otimismo o acordo. Após a discussão entre os presidentes americano e ucraniano na Casa Branca, em fevereiro deste ano, a assinatura dos documentos "é um caminho diante de um impasse". Em entrevista ao desta quinta-feira (1º), Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais da Universidade de Franca, vê com otimismo o acordo. Após a discussão entre os presidentes americano e ucraniano na Casa Branca, em fevereiro deste ano, a assinatura dos documentos "é um caminho diante de um impasse".





apoio europeu, é a ajuda americana que realmente pesa para o possível sucesso das ações ucranianas no conflito. Galerani salienta, contudo, que a necessidade de uma resposta do republicano aos seus eleitores fez com que a pressão por um acordo fosse maior. O professor analisa que, apesar do apoio europeu, é a ajuda americana que realmente pesa para o possível sucesso das ações ucranianas no conflito. Galerani salienta, contudo, que a necessidade de uma resposta do republicano aos seus eleitores fez com que a pressão por um acordo fosse maior.





“Sem o apoio dos Estados Unidos, certamente a Ucrânia não tem a condição de ter a continuidade da guerra, ou de algum modo sair dela com o mínimo de dignidade”, completa o especialista.