'Não há razão para prisão', diz advogado de empresário turco detido no Brasil a pedido da Turquia

“Esse pedido de extradição é uma violenta e ilegal atitude do governo turco, mais uma vez tentando fazer do instrumento da extradição seu método de perseguição política”, diz Beto Vasconcellos, advogado de Mustafa Goktepe, empresário turco naturalizado brasileiro preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (30).



A prisão foi determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, após pedido do governo Erdogan, da Turquia . Goktepe é acusado pelas autoridades turcas de integrar uma organização terrorista armada rival do presidente turco.



Em entrevista exclusiva ao Conexão Record News desta quinta-feira (1º), o advogado aponta que a Constituição brasileira não autoriza a extradição de brasileiros naturalizados, e Goktepe mora no Brasil há mais de 20 anos e foi naturalizado há 13 anos. “É um empresário estabilizado no país, respeitado pela sua conduta e postura em defesa de tolerância política, tolerância religiosa e diálogo”, afirma.



Vasconcellos ressalta que o Hizmet, ao qual seu cliente é ligado, é um movimento de oposição política legítimo reconhecido pela União Europeia, Estados Unidos e Brasil. “O único país que entende o movimento de oposição como um movimento ilegal, terrorista, como eles dizem, é a própria Turquia, hoje governada por um autoritário, um autocrata, que persegue seus opositores”, explica o advogado.



“Essa informação, tanto de que ele é naturalizado brasileiro, quanto essa percepção, é que vamos informar ao Supremo Tribunal Federal, informar à Procuradoria-Geral da República, para a revogação da prisão imediatamente”, completa o defensor de Goktepe.