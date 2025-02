Corpos de mãe e crianças da família Bibas serão devolvidos, dizem terroristas do Hamas Família Bibas ganhou atenção durante o conflito por incluir os prisioneiros mais jovens do grupo extremista Internacional|Do R7 18/02/2025 - 16h54 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h17 ) twitter

A mãe Shiri e seus dois filhos Kfir e Ariel, que tinham respectivamente oito meses e quatro anos de idade à época do atentado Reprodução/Times of Israel

Lideranças terroristas do Hamas afirmaram nesta terça-feira (18) que os corpos da família Bibas serão devolvidos durante a sétima troca de reféns. A mãe Shiri e seus dois filhos Kfir e Ariel, que tinham respectivamente oito meses e quatro anos de idade à época do atentado de 7 de outubro de 2023, foram mortos em um bombardeio em Gaza, segundo o Hamas.

A liberação dos corpos da família Bibas está prevista para ocorrer nesta quinta-feira (20). A família ganhou atenção ao longo do conflito por incluir os reféns mais jovens sequestrados pelo Hamas.

A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo o comunicado do governo israelense, os quatro corpos de reféns serão entregues, além de mais quatro na próxima semana. Outros seis sequestrados vivos também serão libertados até o fim da primeira fase do cessar-fogo.

Caso a libertação ocorra sem entraves, 33 reféns, entre vivos e mortos, serão libertados até a semana que vem. O número de reféns foi estipulado durante as negociações da primeira etapa da trégua. Em troca, mais de 1.900 palestinos detidos em Israel devem ser libertados ao todo.

A fase inicial, que inclui uma trégua de 42 dias, vem se mantendo apesar de uma série de contratempos e acusações de violações mútuas. As negociações sobre a segunda fase, por sua vez, destinadas a garantir a libertação dos 64 reféns restantes (entre vivos e mortos), devem ser mais difíceis, pois incluem questões como a gestão de Gaza no pós-guerra, onde há grandes divergências entre as partes.

“Não aceitaremos a presença contínua do Hamas ou de qualquer outra organização terrorista em Gaza”, disse Gideon Saar, ministro de Relações Exteriores de Israel. “Se virmos que há um diálogo construtivo com um possível horizonte de chegar a um acordo, então faremos com que esse prazo funcione por mais tempo.”