Crianças de 10 anos e adolescente de 12 são flagrados furtando escola na Argentina Os menores carregavam 14 rolos de papel higiênico, um rolo de sacos de lixo pretos e um molho de chaves da escola Internacional|Do R7 21/04/2025 - 10h36 (Atualizado em 21/04/2025 - 10h36 )

Nenhum equipamento de maior valor foi levado Divulgação/3ª Delegacia de La Plata

Três menores de idade, dois com apenas 10 anos e um com 12, foram detidos pela polícia na última sexta-feira (18), em La Plata, capital da província de Buenos Aires, na Argentina, após invadirem e furtarem a Escola Primária nº 72, no bairro Altos de San Lorenzo.

Câmeras de segurança da cidade registraram a presença dos garotos no telhado da escola durante a noite. A polícia foi acionada e agentes da 3ª Delegacia de La Plata encontraram os três ainda dentro da instituição, enquanto tentavam fugir com os itens furtados.

Os menores carregavam 14 rolos de papel higiênico, um rolo de sacos de lixo pretos e um molho de chaves da escola. Também foi constatado que o vidro de uma porta no pátio interno havia sido quebrado, indicando arrombamento.

Nenhum equipamento de maior valor foi levado. Ainda assim, o caso foi registrado como tentativa de roubo e encaminhado à Unidade Funcional de Investigação Juvenil nº 4, responsável por crimes cometidos por menores de idade. Após a identificação, os garotos foram entregues aos pais, conforme orientação da Justiça.

Segundo dados do Cadastro Geral da Infância e da Adolescência (CGI), órgão vinculado à Suprema Corte de Justiça da Argetina, a maioria dos delitos cometidos por menores em Buenos Aires é justamente contra o patrimônio, representando mais de 80% dos casos em 2024.

Ainda de acordo com o CGI, a maioria dos menores com processos judiciais tem entre 16 e 17 anos. Casos envolvendo crianças com menos de 13, como o ocorrido em La Plata, são menos comuns na região.

