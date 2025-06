De cooperação a bombardeio histórico, entenda o histórico de conflitos entre EUA e Irã Entre os principais pontos de discórdia estão o controle das reservas de petróleo iranianas, a interferência política em Teerã e o programa nuclear do país Internacional|Do R7 23/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou no sábado (21) o ataque às instalações nucleares do Irã Jornal da Record

Os ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã no sábado (21) marcam o ponto mais crítico nas relações entre os dois países desde a Revolução Islâmica de 1979. O episódio é resultado de mais de sete décadas de tensão, marcada por golpes, crises diplomáticas, conflitos indiretos e avanços fracassados em acordos comerciais e nucleares.

Confira os principais marcos da relação entre Estados Unidos e Irã nas últimas sete décadas:

1953 - O golpe apoiado pela CIA

As desconfianças começaram quando os EUA participaram do golpe que derrubou o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, líder democraticamente eleito que havia nacionalizado o petróleo iraniano. A operação recolocou no poder o Xá Mohammad Reza Pahlavi, apoiado por Washington e Londres.

1979 - Revolução Islâmica e crise dos reféns

O regime do Xá foi derrubado em 1979 com a Revolução Islâmica, que instaurou a República Islâmica sob o comando do aiatolá Khomeini. No mesmo ano, estudantes iranianos invadiram a embaixada dos EUA em Teerã e mantiveram 52 americanos como reféns durante 444 dias. Os EUA romperam relações diplomáticas com o Irã, vínculo que nunca foi restaurado totalemente.

1980 a 1988 - Guerra Irã-Iraque e confrontos indiretos

Durante a guerra entre Irã e Iraque, os EUA apoiaram militarmente o governo iraquiano. O conflito se estendeu por oito anos, com centenas de milhares de mortos. Em 1988, um navio americano abateu por engano um avião comercial iraniano, matando 290 pessoas.

1984 - Irã é declarado patrocinador do terrorismo

Em meio à guerra, os EUA colocaram oficialmente o Irã na lista de Estados patrocinadores do terrorismo. A designação abriu caminho para uma série de sanções e restrições comerciais que permanecem em vigor até hoje.

1986 - Caso “Irã-Contras”

Apesar da postura pública contra o regime iraniano, o governo do então presidente dos EUA, Ronald Reagan, foi flagrado vendendo armas secretamente ao Irã em troca da libertação de reféns mantidos por grupos aliados de Teerã no Líbano. O episódio ficou conhecido como o escândalo “Irã-Contras”.

2002 - Descoberta do programa nuclear secreto

As tensões se reacenderam no início dos anos 2000, quando inspetores internacionais descobriram atividades nucleares não declaradas no Irã. A partir dali, os EUA passaram a acusar Teerã de buscar armas nucleares, o que levou à imposição de sanções e ao aumento do isolamento internacional do país.

2003 - Bush inclui o Irã no “Eixo do Mal”

No auge da Guerra ao Terror, o então presidente George W. Bush declarou o Irã como parte do “Eixo do Mal”, ao lado de Iraque e Coreia do Norte. A declaração agravou o isolamento diplomático de Teerã e elevou o clima de tensão no Oriente Médio.

2015 - O acordo nuclear

Após anos de negociações, o governo de Barack Obama e outras potências assinaram o acordo nuclear com o Irã. O pacto limitava o enriquecimento de urânio e abria as instalações iranianas para inspeções em troca do alívio de sanções econômicas.

2018 - Trump rompe o acordo nuclear

Em 2018, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, retirou os EUA do acordo nuclear e restabeleceu sanções contra o Irã. A decisão elevou as tensões e abriu caminho para uma nova fase de confrontos diplomáticos e militares.

2020 - Assassinato de Qasem Soleimani

O conflito voltou a escalar em 2020, quando os EUA mataram o general Qasem Soleimani, um dos principais líderes militares do Irã, em um ataque com drones no Iraque. Dias depois, Teerã respondeu lançando mísseis contra bases americanas no território iraquiano.

2022 - Alinhamento do Irã com a Rússia na guerra da Ucrânia

Durante a guerra na Ucrânia, o Irã se aproximou da Rússia e passou a fornecer drones e armamentos para Moscou. A aliança militar reforçou a tensão entre Teerã e o Ocidente, especialmente com os EUA e a União Europeia.

2024 - Escalada militar e ataques diretos contra Israel

O Irã lançou ataques diretos contra Israel, alegando represália por bombardeios anteriores. A ofensiva incluiu centenas de drones e mísseis, muitos dos quais foram interceptados com ajuda dos EUA.

2025 - Bombardeio histórico dos EUA contra o Irã

Após um ataque israelense a Teerã, os EUA lançaram uma série de bombardeios contra as principais instalações nucleares iranianas. Foi a primeira vez desde 1979 que Washington atacou diretamente alvos no território iraniano. O presidente Donald Trump afirmou que as instalações foram destruídas e alertou que novas ofensivas podem ocorrer se o Irã não buscar um acordo. Teerã respondeu prometendo retaliações severas.

