Defesa de Luigi Mangione alega revista ilegal durante prisão Advogados buscam anular provas no caso do assassinato do executivo Brian Thompson; promotores avaliam pena de morte Internacional|Do R7 22/02/2025 - 16h58 (Atualizado em 22/02/2025 - 17h30 )

Luigi Mangione, acusado de matar executivo de companhia de seguros, depõe nos EUA

Durante uma audiência realizada na sexta-feira (21) no tribunal estadual de Manhattan, a advogada Karen Agnifilo, que representa Luigi Mangione, contestou a legalidade da busca realizada no momento da prisão de seu cliente. Mangione é acusado de assassinar Brian Thompson, ex-CEO da UnitedHealthcare, em dezembro do ano passado.

Segundo Agnifilo, houve “graves irregularidades” no processo de busca e apreensão conduzido pelas autoridades na Pensilvânia, onde Mangione foi detido. Ela indicou que pretende solicitar a exclusão de determinadas provas, embora não tenha fornecido detalhes sobre quais seriam.

Mangione foi preso em Altoona, na Pensilvânia, em posse de uma pistola 9 mm com silenciador, além de vestimentas semelhantes às registradas pelas câmeras de vigilância no dia do crime. Um caderno encontrado com ele continha anotações mencionando planos para atacar um CEO de uma seguradora, segundo documentos judiciais.

O crime ocorreu em 4 de dezembro, quando Thompson foi morto a tiros na frente de um hotel em Midtown Manhattan, onde participava de um evento corporativo. O caso gerou grande repercussão, e a busca pelo suspeito durou cinco dias.

Durante a audiência, Mangione, de 26 anos, compareceu vestindo um suéter verde sobre uma camisa branca e usava algemas nos braços e pernas, além de um colete à prova de balas. Ele se declarou inocente em 23 de dezembro e responde a 11 acusações, incluindo homicídio qualificado como ato de terrorismo e porte ilegal de armas. Se condenado, pode enfrentar prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.

O julgamento segue em andamento, e os promotores avaliam a possibilidade de pedir a pena de morte no âmbito federal.

Mangione também enfrenta acusações federais relacionadas à perseguição e morte de Thompson. Recentemente, o advogado Avraham Moskowitz, especializado em casos de pena capital, passou a integrar sua equipe de defesa.

O assassinato reacendeu debates sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos, uma vez que alguns críticos das seguradoras enxergam Mangione como um símbolo de revolta contra o alto custo da assistência médica.

Na sexta-feira, apoiadores do réu se reuniram em frente ao tribunal, expressando apoio ao acusado.