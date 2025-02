Luigi Mangione, acusado de matar CEO, vai à audiência por homicídio e terrorismo nos EUA

Luigi Mangione , acusado de matar o CEO da United Health Care, Brian Thompson, em Manhattan, nos Estados Unidos, foi nesta sexta-feira (21) ao tribunal para enfrentar as acusações de assassinato e terrorismo no caso que está sendo julgado no estado de Nova York (EUA) . Mangione se declarou inocente das acusações estaduais, mas ainda não entrou com uma alegação para as federais de assassinato relacionadas ao homicídio de Thompson.



Um júri numeroso de Manhattan acusou Mangione em 11 alegações, que incluem assassinato em primeiro e segundo grau, além de porte ilegal de arma e falsificação. A morte a tiros do CEO de multinacional americana no ramo da saúde aconteceu no fim de 2024.