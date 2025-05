Dupla é condenada por cortar e derrubar árvore de 200 anos no Reino Unido Caso envolve derrubada da icônica Sycamore Gap, que causou danos à Muralha de Adriano, Patrimônio Mundial da Unesco Internacional|Do R7 09/05/2025 - 11h41 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h41 ) twitter

Dupla foi condenada por derrubar icônica árvore Sycamore Gap, na Inglaterra Reprodução/Polícia de Northumbria/Sky News

Dois homens foram condenados nesta sexta-feira (9) pelo Tribunal da Coroa de Newcastle, no Reino Unido, pela derrubada da icônica árvore Sycamore Gap, que vivia há quase 200 anos ao lado da Muralha de Adriano, Patrimônio Mundial da Unesco, no norte da Inglaterra.

Daniel Graham, de 39 anos, e Adam Carruthers, de 32 anos, foram considerados culpados por danos criminais após cortarem a árvore com uma motosserra em setembro de 2023, em um ato descrito pelo tribunal como “deliberado e irracional”. Eles serão sentenciados em julho.

Segundo informações do jornal britânico The Guardian, a dupla dirigiu cerca de 48 quilômetros de Carlisle, em Cumbria, até Northumberland, em meio a uma tempestade, na noite de 27 de setembro de 2023.

Em menos de três minutos, eles derrubaram a árvore, que caiu sobre a Muralha de Adriano, causando danos avaliados em mais de £ 620.000 à árvore e £ 1.000 à muralha, de acordo com a emissora britânica Sky News.

‌



Uma filmagem feita pelo celular de Graham, com metadados indicando as coordenadas do local, capturou o momento do corte, segundo o tribunal. Na gravação, é possível ouvir o barulho de uma motosserra e ver a silhueta de uma pessoa ao lado da árvore.

O promotor Richard Wright classificou o ato como uma “missão imbecil” e um “ato de vandalismo irracional”. Ele disse que uma cunha da árvore foi fotografada ao lado de uma motosserra no porta-malas do carro de Graham, possivelmente como um “troféu” do crime.

‌



Durante o julgamento, Graham e Carruthers se culparam mutuamente, mas o júri os considerou igualmente responsáveis. Ambos negaram as acusações de danos criminais à árvore e à muralha, mas as evidências, incluindo vídeos e fotos, foram consideradas “convincentes”, de acordo com a Sky News.

If you’re going to chainsaw the iconic sycamore at Sycamore Gap, maybe don’t keep a video of it on your phone.

2 men have been found guilty & face “a lengthy period in custody.” https://t.co/G2hRmU4gYE pic.twitter.com/4CDvoylI4N — Alec Luhn (@AlecLuhn) May 9, 2025

Símbolo cultural

A árvore Sycamore Gap era um ícone cultural e emocional do Reino Unido. Presente no filme “Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões” (1991), com Kevin Costner, ela serviu como cenário para pedidos de casamento, cerimônias de homenagem e inúmeras fotos de famílias, segundo o The Guardian.

‌



“A árvore era um ponto de referência e memória para muitos”, disse Andrew Poad, gerente-geral da Muralha de Adriano, parcialmente administrada pelo National Trust, organização de conservação de locais históricos no Reino Unido.

A destruição gerou comoção nacional. Moradores e autoridades lamentaram a perda, e o superintendente Kevin Waring, da polícia de Northumbria, disse que “nunca poderia haver justificativa” para o ato.

Apesar da tragédia, em agosto de 2024, guardas-florestais notaram brotos surgindo na base do toco da árvore, ainda preservado na Muralha de Adriano. Sementes e material genético coletados em 2023 começaram a germinar, e o National Trust planeja distribuir 49 mudas no próximo ano, um número simbólico que reflete a altura da árvore, que tinha 49 pés (cerca de 15 metros), segundo o The Guardian.

