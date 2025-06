Elefante invade loja de conveniência para ‘fazer um lanchinho’ na madrugada Animal selvagem surpreendeu moradores de cidade na Tailândia ao entrar no estabelecimento e consumir salgadinhos e ovos Internacional|Do R7 03/06/2025 - 08h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 08h38 ) twitter

Elefante que invadiu loja na Tailândia era tão grande que chegava a encostar no teto Reprodução/Facebook/Here is Khao Yai

Um elefante selvagem causou surpresa ao invadir uma loja de conveniência em Pak Chong, na Tailândia, durante a madrugada do último domingo (1).

O animal, chamado de Plai Biang Lek, é um velho conhecido dos moradores locais e foi flagrado por câmeras entrando no estabelecimento por volta das 3 horas da manhã em busca de alimentos.

O elefante caminhou calmamente pelos corredores estreitos da loja, com a cabeça chegando a encostar no teto, enquanto as pessoas próximas observavam, atônitas. Entre os produtos consumidos pelo elefante estavam salgadinhos de arroz crocante e ovos, que devorou antes de sair lentamente do local.

Plai Biang Lek vive no Parque Nacional Khao Yai, nas proximidades, mas frequentemente sai da reserva para buscar comida em áreas urbanas, segundo reportagem do jornal Khaosod. Embora os moradores estejam acostumados a vê-lo passar pelo entorno da loja, esta foi a primeira vez que ele entrou no estabelecimento.

O incidente causou surpresa e inquietação tanto na comunidade local quanto no proprietário da loja. Em 2023, o mesmo elefante já havia sido flagrado invadindo um restaurante enquanto os donos dormiam, demonstrando um comportamento cada vez mais audacioso na busca por alimentos fora do habitat natural.

Autoridades e moradores acompanham os movimentos de Plai Biang Lek, que reforçam a necessidade de medidas para a convivência segura entre humanos e a fauna selvagem na região.

