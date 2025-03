Muito fofo! Filhote de elefante encanta ao dar os primeiros passos após o parto em zoológico dos EUA

Um zoológico dos Estados Unidos comemorou a chegada de mais um membro da família de elefantes asiáticos , espécie ameaçada de extinção, no começo de fevereiro. Após pouco mais de 20 meses de gestação, o filhote nasceu com saúde e demonstrou uma sintonia perfeita com a mãe, de acordo com cuidadores locais.



O pequeno, além de carismático, fez sucesso ao dar os primeiros passos. De início, o animal teve certa dificuldade para se equilibrar, mas logo conseguiu andar e não quis mais ficar parado apenas 15 minutos depois do parto.