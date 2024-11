Apoio dos Estados Unidos a Israel pode ser dobrado com vitória de Donald Trump, projeta professor

De acordo com o professor de Relações Internacionais Alexandre Coelho, a vitória de Donald Trump nas eleições americanas deve significar um governo com uma face mais autoritária, considerando a corte majoritariamente conservadora. Além disso, o cessar-fogo nas guerras do Oriente Médio pode estar ainda mais distante, tendo em vista que o apoio a Israel deve ser dobrado. O presidente ainda deve propor um acordo entre Rússia e Ucrânia.