Donald Trump ou Kamala Harris: é possível dizer o que é melhor para o Brasil?

As eleições americanas têm influência no mundo todo, inclusive no Brasil. Como uma nova vitória de Donald Trump impactaria o nosso país? A eleição de Kamala Harris seria melhor ou pior? Na live especial desta terça (5), o cientista político Bruno Soller e os professores de Relações Internacionais Natália Fingermann e Alexandre Pires analisaram as questões à luz de temas como economia, protecionismo, diplomacia, entre outros.