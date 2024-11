Entenda como funciona o sistema de votação nos EUA e o que cada candidato precisa para vencer

A cada eleição nos Estados Unidos, surgem as dúvidas sobre o sistema de votação na chamada maior democracia do mundo. Na live especial desta terça (5), a apresentadora Adriana Perroni recebeu os professores de Relações Internacionais Natália Fingermann e Alexandre Pires e o cientista político Bruno Soller, que esclareceram os detalhes do pleito e revelaram o que pode ser decisivo a favor e contra Donald Trump e Kamala Harris.