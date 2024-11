Kamala Harris liga para Donald Trump, reconhece derrota e pede para presidente unificar o país

Após a derrota da candidata democrata Kamala Harris nas eleições americanas, há uma grande expectativa em cima de seu pronunciamento. O repórter Thiago Nolasco, direto de Washington, conversou com eleitores que expuseram que a vitória de Donald Trump se deve, principalmente, ao governo mal avaliado de Joe Biden. A antiga vice-presidente ligou para o candidato eleito para reconhecer sua derrota e, no pronunciamento, deve pedir unificação do país e agradecer pelos 45 milhões de votos.