Live especial faz análise das eleições americanas; veja na íntegra

Com apresentação de Adriana Perroni, acompanhe a cobertura da corrida presidencial americana e veja os possíveis cenários com as vitórias de Donald Trump ou Kamala Harris. O cientista político Bruno Soller e os professores de Relações Internacionais Alexandre Pires e Natália Fingermann são os comentaristas convidados. Os repórteres Thiago Nolasco e Vandrey Pereira trazem ainda todas as informações diretamente dos Estados Unidos. Assista!