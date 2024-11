Setores da área climática devem ter problemas com vitória de Donald Trump, avalia especialista

Após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, o governo dos EUA pode sair do Acordo de Paris. O resultado também pode impactar os acordos na reunião do G20, avalia o professor de Relações Internacionais Alexandre Coelho. O papel dos Estados Unidos como um dos maiores poluidores deve tensionar as relações, complementa. A pressão política dos EUA sobre outros países é uma preocupação futura para acordos relacionados à mitigação das mudanças climáticas. Veja a análise.