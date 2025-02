‘Eles precisam muito mais de nós do que nós deles’, diz Trump sobre Brasil e América Latina Em entrevista a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, presidente diz que pode taxar países dos Brics em caso de substituição do dólar Internacional|Do R7 20/01/2025 - 22h57 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h08 ) twitter

Trump tomou posse nesta segunda-feira Reprodução/X/@realDonaldTrump - 20.1.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (20) que o Brasil e outros países da América Latina precisam mais dos EUA do que o contrário.

Enquanto assinava uma série de ordens executivas no Salão Oval da Casa Branca, Trump foi questionado por jornalistas sobre o que achava da relação do país norte-americano com o Brasil e as nações da América Latina.

“[Acho que a relação] é excelente. Eles precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles. Nós não precisamos deles. Todos precisam de nós”, afirmou Trump.

Na sequência, o presidente dos EUA falou sobre os países dos Brics e reforçou uma promessa feita depois que venceu a eleição do ano passado de taxar os membros do bloco caso eles adotem uma moeda comercial para substituir o uso do dólar.

“Se as nações Brics quiserem fazer isso, tudo bem. Mas nós vamos colocar pelo menos 100% de impostos nos negócios que eles fizerem com os Estados Unidos. Não é nem uma ameaça”, afirmou o presidente.

“Eles vão ter 100% de tarifa se eles pensarem em fazer o que pensaram em fazer. Então, eles vão desistir, assim como a China”, completou.

Em outro momento da conversa com a imprensa, Trump destacou que os países dos Brics “estavam querendo dar volta nos Estados Unidos”. “Se fizerem isso, eles não vão ficar muito felizes com o que vai acontecer com eles”, frisou.