Trump pode impactar eleições de 2026, dizem 44% dos brasileiros; 51% veem dificuldades para Lula Instituto Real Time Big Data entrevistou 1.500 pessoas para saber a opinião dos brasileiros sobre o novo presidente dos EUA Brasília|Do R7, em Brasília 20/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 19h18 )

Pesquisa ouviu opinião de brasileiros sobre Trump Montagem - Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump - 28.12.2024 e Ricardo Stuckert/PR - 14.1.2025

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta segunda-feira (20) uma pesquisa com a opinião dos brasileiros sobre o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o levantamento, 44% acreditam que o republicano pode influenciar a direita nas eleições presidenciais do Brasil no ano que vem. Além disso, 51% acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá dificuldade nas relações pessoais com Trump devido à posição ideológica de cada um.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas das cinco regiões do Brasil. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Confira os resultados a seguir.

Relação com o Brasil

“Você acredita que por serem de linhas ideológicas diferentes, Lula e Donald Trump terão dificuldades nas relações pessoais e isso possa ser prejudicial para a relação Brasil-Estados Unidos?”.

Sim: 51%

Não: 32%

Não Sabe/Não Respondeu: 17%

“Você acredita que a posse de Trump pode ter influência na direita nas eleições presidenciais do Brasil em 2026?”

Sim: 44%

Não: 21%

Não Sabe/Não Respondeu: 35%

“Pensando nas relações Brasil – Estados Unidos, você acredita que o governo de Donald Trump será benéfico para o Brasil?”

Sim: 41%

Não: 40%

Não Sabe/Não Respondeu: 19%

Opinião sobre Trump

“O que você achou da vitória de Donald Trump nas Eleições Americanas?”

Gostei: 41%

Não gostei: 37%

Não Sabe/Não Respondeu: 22%

“Em relação a Donald Trump, você diria que a imagem que possui dele, é:”

Positiva: 34%

Neutra: 17%

Negativa: 32%

Não Sabe/Não Respondeu: 17%

“Se você tivesse tido a possibilidade de votar nas eleições norte americanas, quem você teria escolhido para presidir o país?”

Donald Trump: 37%

Kamala Harris: 30%

Nenhum: 15%

Não Sabe/Não Respondeu: 18%

Temas internos e política internacional

“Você acredita que Donald Trump pode ser importante para resolver os principais conflitos que o mundo enfrenta hoje, como a Guerra Russo–Ucraniana e a Guerra Israel-Hamas?”

Sim: 48%

Não: 38%

Não Sabe/Não Respondeu: 14%

“Você acredita que Donald Trump fará movimentos mais duros contra a imigração nos Estados Unidos?”

Sim: 76%

Não: 13%

Não Sabe/Não Respondeu: 11%

“Em relação as recentes declarações de Donald Trump sobre anexar o Canadá, mudar o nome do Golfo do México e comprar a Groenlândia, como você enxerga esses movimentos?”

Com Preocupação: 40%

Apoio: 21%

Não Acredito que Será Feito Algo: 12%

Não Sabe/Não Respondeu: 27%