Elon Musk e Marco Rubio discutem diante de Trump no Salão Oval, diz NYT Trump negou possível conflito entre Secretário de Estado e bilionário Internacional|Do R7 07/03/2025 - 22h11 (Atualizado em 07/03/2025 - 22h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O empresário acusou o secretário de “não ter demitido ninguém” e de resistir às propostas de redução da máquina pública Reprodução/Record

Elon Musk e o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, protagonizaram um embate acalorado na última quinta-feira (6), durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, na presença do presidente Donald Trump. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times nesta sexta-feira (7).

Segundo a reportagem, Musk, que atua como conselheiro do governo e foi encarregado por Trump de reduzir a burocracia federal, criticou Rubio por não promover cortes significativos de funcionários no Departamento de Estado.

O empresário acusou o secretário de “não ter demitido ninguém” e de resistir às propostas de redução da máquina pública.

Rubio rebateu afirmando que 1.500 funcionários aceitaram pacotes de aposentadoria antecipada e ironizou Musk, perguntando se ele esperava que essas pessoas fossem recontratadas apenas para serem demitidas novamente pelo bilionário.

‌



A reunião foi convocada após reclamações de chefes de agências sobre a abordagem agressiva de Musk na redução da burocracia. O Escritório de Assuntos Legislativos da Casa Branca também recebeu ligações de congressistas republicanos insatisfeitos, que enfrentaram pressão de eleitores em seus estados.

Ao ser questionado sobre o episódio, Trump negou qualquer confronto entre os dois. “Não houve discussão. Eu estava lá. Você está apenas criando confusão”, disse o presidente a um repórter no Salão Oval.

O republicano ainda elogiou os aliados: “Elon e Marco se dão muito bem e ambos estão fazendo um trabalho fantástico. Marco tem sido um secretário de Estado incrível, e Elon é um cara único, que tem feito um excelente trabalho”, disse o presidente.