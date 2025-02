De hater a fã de Trump: conheça Marco Rubio, novo secretário de Estado dos EUA

Marco Rubio deixou a cadeira no Senado para assumir o cargo de secretário de Estado dos EUA , no governo de Donald Trump , que tomou posse da presidência nesta segunda-feira (20). Rubio, antes um conhecido opositor de Trump, agora irá assumir a função de principal conselheiro de relações exteriores do presidente.



Pela Constituição norte-americana, as nomeações da presidência precisam ser confirmadas pelos senadores e o ex-parlamentar republicano passou por uma sabatina na semana passada. A confirmação de posse veio hoje, junto com cerimônia de entrada do 47° presidente americano no Capitólio, em Washington D.C..



Durante discurso na casa legislativa, Marco Rubio chamou a China de “adversário mais perigoso” dos Estados Unidos e se disse esperançoso por um acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Filho de imigrantes cubanos, Rubio demonstrou preocupação em relação à América Latina, como Venezuela, Cuba e Nicarágua.



“É importante para Donald Trump ser bem-sucedido em sua política de imigração, ter alguém que fale espanhol”, afirmou Natalia Fingermann, professora de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em conversa com o News das 19h . Segundo a especialista, para conseguir deportar os imigrantes ilegais para seus países, Trump precisará de acordos bilaterais, onde Rubio fará parte.