Em um intervalo de horas, noivos morrem em acidentes diferentes na mesma estrada Casal de americanos planejava casamento e deixa filho de apenas quatro anos Internacional|Do R7 27/05/2025 - 10h38 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexus Lee e John Collins iam se casar no ano que vem Reprodução/Facebook/Alexus Lee

Um casal da Louisiana, nos Estados Unidos, que planejava se casar em fevereiro do ano que vem, morreu em acidentes diferentes na mesma rodovia, em um intervalo de poucas horas. Alexus Lee, de 25 anos, e John “JR” Collins, de 35, deixam um filho de quatro anos.

Alexus sofreu um grave acidente por volta das 2h da madrugada do dia 16 de maio. Ela perdeu o controle do Toyota Highlander que dirigia, saiu da pista, atingiu um bueiro e capotou. A americana não estava usando o cinto de segurança e morreu no local.

Após a colisão, os investigadores contataram John Collins para informá-lo do ocorrido. Ele saiu em alta velocidade para chegar ao local do acidente da noiva, dirigindo um Chevrolet Camaro 2016.

‌



Tragicamente, Collins também perdeu o controle do veículo na mesma rodovia. O carro saiu da pista em uma curva, colidiu contra uma árvore, e ele foi ejetado do veículo, morrendo no local.

‌



As autoridades confirmaram que ambos não usavam cinto de segurança e que exames toxicológicos estão sendo analisados para entender se houve influência de drogas ou bebidas alcoólicas nas colisões. A investigação permanece em andamento.

‌



Familiares expressaram sua dor diante da tragédia. Arthur Collins, pai de John Collins, declarou que sente muita falta dos dois, mas buscará forças para seguir adiante.

Sandra Collins, mãe de John Collins, falou sobre o amor do filho por Alexus e pela família, e destacou que todos que conheceram a jovem a amavam igualmente. Ela também comentou sobre o impacto do luto no neto, que tenta compreender a ausência dos pais.

Alexus, formada pela East Feliciana High School e professora dedicada, e Collins, motorista de caminhão e entusiasta de carros esportivos, haviam acabado de comprar uma casa, e projetavam uma vida promissora juntos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5