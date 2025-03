Empresa diz ter criado lata de bebida que se resfria sozinha; entenda como funciona Segredo da tecnologia é desencadear uma reação química que reduz a temperatura do recipiente Internacional|Do R7 30/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 02h00 ) twitter

Botão na parte inferior da lata deve ser acionada para iniciar o processo de resfriamento Reprodução/deltahinnovations.com

Até hoje, para saborear uma bebida gelada na praia ou durante o churrasco de final de semana era preciso ter uma caixa térmica com gelo ou contar com um freezer por perto. Mas agora esta dependência por algum tipo de refrigerador pode estar chegando ao fim. Uma lata de bebida capaz de se resfriar sozinha está sendo testada por uma empresa dos Estados Unidos.

Na aparência, a latinha é parecida com qualquer outra. No entanto, em sua parte inferior, tem um botão de “ligar”. Quando ela é acionada, a lata (e a bebida que ela contém) começa a ser resfriada.

A base da lata atua como um recipiente de água escondido e, quando o botão é pressionado, a água é liberada no espaço entre as paredes duplas de alumínio da lata. Incorporados entre as paredes estão alguns sais, que, em reação com a água, começam a resfriar a bebida.

O líquido pode resfriar até atingir uma temperatura entre 6°C e 7°C. O processo para alcançar o resfriamento total pode levar dez minutos. Segundo os testes, a bebida pode ser mantida fria por até 45 minutos.

Um jornalista do Evening Standard, no Reino Unido, testou a novidade. Depois de pressionar o botão na parte inferior do recipiente e virá-lo de cabeça para baixo para ajudar a água a se misturar com os sais nas paredes do recipiente, a lata morna começou a ficar fria ao toque e a condensação apareceu em seu exterior. Neste teste, o jornalista não mediu a temperatura exata da bebida, mas afirmou que ela estava fria.

Não há previsão da novidade chegar ao mercado. A expectativa é que algumas unidades sejam testadas em festivais de música durante o verão no Hemisfério Norte.

