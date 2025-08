Como o novo drone caça-radar da Ucrânia pode expor as defesas aéreas da Rússia Tecnologia pode facilitar missões de supressão de defesas aéreas russas e reduzir custo humano em operações Internacional|Do R7 05/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h18 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Ucrânia integrou um módulo de inteligência eletrônica ao drone Raybird, ampliando sua capacidade de rastreamento de defesas aéreas russas.

O Raybird agora pode detectar radares a até 70 km de distância, sem entrar no alcance de armamentos inimigos.

A atualização permite mapear posicionamentos de radares russos, facilitando missões de supressão de defesas aéreas.

O drone pode ser utilizado em missões não militares, como vigilância marítima e busca e salvamento, com produção futura no Reino Unido. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Drone capaz de localizar emissores de radiofrequência no campo de batalha Skyeton

A Ucrânia ampliou sua capacidade de rastrear sistemas russos de defesa aérea ao integrar um módulo de inteligência eletrônica ao drone Raybird, que agora pode detectar radares e sinais de guerra a até 70 quilômetros de distância sem entrar na zona de alcance de armamentos inimigos.

A atualização foi realizada pela fabricante ucraniana Skyeton em parceria com a empresa dinamarquesa Quadsat.

O novo equipamento transforma o Raybird, também chamado de Raybird-3 ou ACS-3, em uma plataforma de reconhecimento capaz de localizar emissores de radiofrequência no campo de batalha. A tecnologia pode ser usada para mapear o posicionamento de radares russos e facilitar missões de supressão de defesas aéreas.

A atualização do drone preenche uma lacuna crítica da Ucrânia em termos militares, que não dispõe de aeronaves especializadas em missões de guerra eletrônica. Globalmente, essa função costuma ser realizada por aviões adaptados, como o Dassault Archange da França. A vantagem do drone ucraniano está na operação remota, que reduz riscos humanos e custos logísticos, segundo a fabricante.

‌



O Raybird pode voar em áreas de conflito sem depender de pistas de decolagem nem de sistemas de apoio complexos. Isso permite que as Forças Armadas da Ucrânia empreguem o drone com mais agilidade em operações táticas, inclusive em apoio a outros veículos não tripulados, algo que Kiev vem apostando desde o início do conflito.

A companhia Skyeton também prevê uso do Raybird em missões não militares, como vigilância marítima, patrulha de fronteiras e busca e salvamento. O modelo deverá ser produzido no Reino Unido por meio de uma joint venture com a empresa britânica Prevail Partners.

