Enfermeira de presídio é condenada por envenenar marido para ficar com preso Americana aceitou acordo judicial e cumprirá 12 anos após crime motivado por relacionamento com detento Internacional|Do R7 29/06/2025 - 21h39 (Atualizado em 29/06/2025 - 21h39 )

Amy Murray foi condenada a 12 anos de prisão Miller County Sheriff's Office

Amy Murray, enfermeira de 47 anos que trabalhava na penitenciária de Jefferson City, no Missouri (EUA), foi sentenciada a 12 anos de prisão por assassinar o marido, Joshua, em um crime que chocou a comunidade local.

O caso ganhou repercussão após investigações revelarem que ela envenenou o marido para se relacionar com um detento condenado por assassinato.

O crime ocorreu no final de 2018, quando Joshua, de 37 anos, foi encontrado morto em meio aos destroços de um incêndio provocado pela própria Amy na residência do casal, em Iberia. Autoridades constataram que o sangue da vítima apresentava altos níveis de anticongelante, uma substância tóxica usada para envenenamento.

‌



Segundo registros judiciais, Amy e seus dois cães deixaram a casa cerca de 30 minutos antes do início do fogo. A investigação apontou que ela mantinha contato frequente com Eugene Claypool, detento do presídio onde trabalhava, condenado por assassinato.

‌



Em conversas gravadas, Amy confessou ao preso o desejo de terminar o casamento e, após a morte do marido, chegou a afirmar que eles poderiam se casar agora que Joshua estava “fora do caminho”. O relacionamento com Claypool motivou a enfermeira a planejar e executar o crime.

‌



Na última quarta-feira (25), Amy Murray aceitou um acordo judicial com a promotoria de Alford e confessou os crimes de assassinato, incêndio criminoso e adulteração de evidências, embora tenha mantido sua inocência formalmente. A juíza responsável aplicou as penas de 12 anos pelo homicídio, sete anos pelo incêndio e quatro anos pela adulteração, todas cumpridas simultaneamente.

A sentença marca o fim de um processo que teve repercussão estadual e chamou a atenção para crimes motivados por relações pessoais dentro do sistema penitenciário.

