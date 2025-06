Agente penitenciária mantém relação amorosa com preso e assedia mãe dele Funcionária de prisão britânica será julgada por conduta imprópria após descumprir protocolo com detento e sua família Internacional|Do R7 03/06/2025 - 11h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Megann Gibson, 26 anos, pode ser condenada à cadeia Reprodução/Facebook/megannngibson

Uma agente penitenciária de 26 anos no Reino Unido poderá ser condenada à prisão após manter uma relação sexual por telefone com um preso e assediar a mãe dele com cerca de 900 mensagens, segundo relato em tribunal de Leeds, na Inglaterra.

Megann Gibson admitiu ter se envolvido com o detento enquanto trabalhava na prisão HM Prison Wealstun, na região de West Yorkshire.

Além das comunicações íntimas via telefone, Gibson permitiu que o condenado acessasse áreas restritas da unidade prisional e até visitou sua residência, conforme apontaram os promotores durante audiência. A funcionária também enviou uma quantidade expressiva de mensagens à mãe do recluso na tentativa de manter contato com ele, conduta que agravou sua situação judicial.

‌



A ré, que sofre de transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) decorrente de um relacionamento anterior, se declarou culpada por má conduta pública e posse de maconha. Ela aguarda sentença, prevista para agosto, e foi alertada pelo juiz sobre a possibilidade concreta de cumprir pena de prisão.

‌



Megann foi suspensa de suas funções na prisão que trabalhava, uma unidade que abriga presos de menor risco. Seu caso integra uma série crescente de incidentes semelhantes no sistema prisional britânico: nos últimos três anos, pelo menos 29 agentes femininas perderam seus cargos por envolvimentos impróprios com detentos — um aumento considerável frente ao período entre 2017 e 2019, quando nove mulheres foram demitidas por motivos semelhantes.

‌



Casos recentes na Inglaterra, como o de Isabelle Dale, acusada de manter relações sexuais simultâneas com dois presos e conspirar para tráfico de drogas dentro de uma penitenciária de alta segurança, ilustram a preocupação das autoridades com a conduta de agentes e os riscos associados a essas transgressões.

O tribunal de Leeds classificou a conduta de Megann Gibson como um assunto sério e ressaltou a necessidade de um rigoroso julgamento para evitar que práticas semelhantes comprometam a integridade do sistema prisional e a segurança pública.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5