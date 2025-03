Enfermeira é investigada após sete bebês sofrerem fraturas na maternidade Ferimentos dos bebês eram similares e teriam sido provocadas entre 2023 e 2024 Internacional|Do R7 11/03/2025 - 17h22 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h22 ) twitter

Erin Strotman é enfermeira desde 2019 Divulgação/Henrico Doctors’ Hospital

Uma ex-enfermeira de Richmond, estado da Virgínia, nos Estados Unidos, foi formalmente acusada de oito crimes de abuso infantil, após sete bebês sofrerem fraturas enquanto estavam internados na unidade de terapia intensiva neonatal de um hospital local.

Erin Elizabeth Ann Strotman, de 26 anos, foi presa no início deste ano, sendo acusada de causar ferimentos intencionalmente e abuso infantil qualificado. Os crimes teriam ocorrido no Henrico Doctors’ Hospital, onde ela trabalhava desde 2023.

Na última segunda-feira (10), durante uma audiência, Strotman recebeu seis novas acusações, incluindo quatro por abuso infantil e duas por causar ferimentos intencionalmente.

As investigações apontam que sete bebês sofreram fraturas inexplicáveis enquanto estavam internados na unidade de terapia intensiva neonatal— três casos ocorreram em 2024 e quatro em 2023.

As novas acusações apresentadas na segunda estão relacionadas a três bebês feridos no ano passado. Entretanto, Strotman ainda não foi formalmente acusada pelos incidentes ocorridos em 2023, segundo a emissora WRIC-TV.

“Embora uma pessoa tenha sido presa sob suspeita de ferir uma vítima, essa investigação ainda está em andamento e pode abranger crimes cometidos tanto em 2023 quanto em 2024”, disse Shannon Taylor, promotora do Condado de Henrico.

Detalhes da investigação

A apuração policial teve início no fim de 2024, quando funcionários do Henrico Doctors’ Hospital identificaram três bebês com fraturas entre novembro e dezembro.

As lesões eram semelhantes às de quatro bebês que sofreram fraturas em 2023, o que levou o hospital a abrir uma investigação interna. As famílias das vítimas e a polícia foram notificadas.

Em 26 de dezembro, as autoridades iniciaram uma investigação formal e, cinco dias depois, em 31 de dezembro, anunciaram que os casos de 2023 seriam reabertos.

“Estamos chocados e entristecidos com os desdobramentos dessa investigação. Nosso foco continua sendo cuidar de nossos pacientes e apoiar nossos colegas, que foram profundamente afetados por essa situação”, declarou o hospital em janeiro deste ano.

No dia 7 de janeiro, o chefe de polícia de Henrico, Eric D. English, afirmou que os detetives analisaram “centenas de horas de gravações” antes da prisão de Strotman.