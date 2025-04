Enfermeiras de um mesmo andar de hospital são diagnosticadas com tumores cerebrais Investigações não detectaram ‘riscos ambientais’ na unidade localizada nos Estados Unidos Internacional|Do R7 04/04/2025 - 15h13 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h21 ) twitter

Uma das enfermeiras chegou a se questionar após perceber o número de casos de colegas sendo diagnosticadas. Reprodução/X/@matty_kam

Um grupo de enfermeiras que trabalham no mesmo andar de um hospital foram diagnosticadas com tumores cerebrais. Após a conclusão das investigações, não foram detectados “riscos ambientais” como radiação ou contaminação química na unidade, em Massachusetts, EUA.

Uma das enfermeiras chegou a se questionar após perceber o número de casos de colegas sendo diagnosticadas. “Está chegando a um ponto em que o número só aumenta, e você começa a pensar: ‘Será que estou louca por pensar isso?’ Isso não pode ser apenas coincidência”, disse.

As investigações começaram em dezembro de 2024, e se encerraram na terça-feira (1). As autoridades do Hospital Newton-Wellesley disseram à NBC10 Boston que entrevistaram 11 funcionários de diferentes turnos da unidade de maternidade e parto localizada no quinto andar.

Até agora, foram identificados cinco casos de três tipos diferentes de tumores cerebrais, todos benignos. Outros seis casos foram descartados como tumores cerebrais e classificados como “outras preocupações de saúde”.

‌



No entanto, a enfermeira, recentemente diagnosticada com um tumor cerebral, afirmou que até 10 funcionários do mesmo andar foram afetados por diferentes tipos de tumores cerebrais nos últimos anos. Ela acusa o hospital de oferecer pouco suporte aos casos e que um dos tumores manifestados em sua colega foi certificado como maligno.

“Queremos garantias, porque os últimos meses não têm sido nada tranquilizadores para muitos membros da equipe”, finalizou.

‌



O que diz o hospital?

O Hospital Newton-Wellesley iniciou sua investigação em dezembro, após receber relatos sobre esse agrupamento de casos. Seguindo as diretrizes do CDC, o hospital se associou ao Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional, a seus próprios agentes de segurança e a um consultor ambiental externo para avaliar a qualidade do ar, da água, níveis de radiação e outros fatores.

Em nota, o hospital afirmou estar investigando e tentou tranquilizar seus colaboradores:

‌



“Com base nos resultados de investigação extensa e criteriosa, queremos tranquilizar nossos dedicados colaboradores e todos os nossos pacientes de que não há risco ambiental no Newton-Wellesley”.

Quem não se convenceu com a versão do hospital, foi a Associação de Enfermeiras de Massachusetts (MNA).

O sindicato afirma que os testes ambientais realizados pelo hospital “não foram abrangentes” e está conduzindo sua própria pesquisa para investigar mais a fundo.

A associação também revelou que já foram procurados mais de 300 vezes. Entre e-mails e ligações de funcionários atuais e antigos do hospital.

Agora, estão entrando em contato com aqueles que pediram suporte e coletando prontuários médicos.

“O hospital não pode fazer esse problema desaparecer tentando impor uma conclusão predeterminada”, afirmou.

Exposição a raio X

Segundo o Boston Herald, membros da equipe levantaram preocupações sobre o possível papel dos aparelhos de raio X hospitalares nesse surto.

As autoridades do hospital reafirmaram que as técnicas adequadas de segurança com raio X são seguidas em toda a unidade e que testes adicionais não detectaram níveis anormais ou elevados de radiação no quinto andar, onde os tumores foram registrados.

Água contaminada

Outras teorias também surgiram. Funcionários questionaram se a água potável do hospital ou o uso de máscaras durante a pandemia poderiam estar relacionados aos tumores.

As autoridades informaram que a água do hospital é testada regularmente pela Autoridade de Recursos Hídricos de Massachusetts, mas que também enviaram amostras adicionais de torneiras e máquinas de gelo para análise em um laboratório terceirizado. Os resultados são esperados na próxima semana.

