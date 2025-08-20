Entenda o que está em jogo no acordo entre Ucrânia e Rússia, e o papel dos EUA na negociação Pela primeira vez, os governos russo e ucraniano chegam perto de fechar um possível acordo de cessar-fogo Internacional|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Aproximação entre EUA e Rússia pode trazer um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia.

Trump defende concessões territoriais da Ucrânia, aumentando a pressão sobre Zelensky.

Ceder territórios pode fragilizar as garantias de segurança da Ucrânia e impactar negativamente a imagem de Zelensky.

Próximos passos incluem a definição de termos do acordo e garantias de segurança, enfrentando desafios delicados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump prepara encontro trilateral com Rússia e Ucrânia White House/ Daniel Torok

A reaproximação entre Estados Unidos (EUA) e Rússia indica nova etapa na relação bilateral.

Mesmo após ameaças de Donald Trump a países que mantivessem comércio com Moscou, a cooperação operacional entre as duas nações representa movimento relevante diante da promessa de campanha do presidente norte-americano: encerrar a guerra na Ucrânia.

Diferentemente do ex-presidente dos EUA Joe Biden, que recusou demandas apresentadas por Vladimir Putin, Trump defendeu que a Ucrânia cedesse parte de seus territórios à Rússia.

Para o cientista político do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha, Maurício Santoro, o momento revela pressões cruzadas entre Europa, militares, diplomatas e a própria Casa Branca.

‌



O republicano há muito expressa admiração por Putin. Apesar das ameaças ao governo russo e a países parceiros, a consideração pelo líder do Kremlin fica evidente na aplicação de tarifa reduzida de 10%.

“A ironia é os EUA punirem parceiros comerciais da Rússia, enquanto mantêm tratamento mais brando para o próprio país”, observou Santoro.

‌



Segundo ele, “no segundo mandato, há mais em jogo, por conta da guerra na Ucrânia, e os pontos de conflito entre o presidente e seus auxiliares são maiores. Trump tem prevalecido, mas só até certo ponto. Ele rompeu com a política de Biden ao receber Putin com honras, na cúpula do Alasca, no primeiro encontro desse tipo desde a invasão da Ucrânia”.

Santoro ressalta, contudo, que até o momento não houve concessões significativas em relação à guerra, sinalizando limites impostos por militares e diplomatas.

‌



O professor de Relações Internacionais Roberto Uebel avalia que a aproximação tem caráter “cenográfico”, voltado principalmente para lideranças europeias. À Record News, destacou que Trump não entra em negociações sem esperar ganhos, como eventual indicação ao Nobel da Paz .

Uebel acrescenta que fatores internos também pesam, já que as eleições de meio de mandato, em pouco mais de um ano, serão decisivas para garantir maioria republicana na Câmara e no Senado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O que está em jogo

Para selar a paz, Moscou exige que Kiev ceda Donetsk e Luhansk, regiões já parcialmente controladas por tropas russas, além de se comprometer a não ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Especialistas ouvidos pelo R7 avaliam que aceitar essas condições significaria perda relevante para a Ucrânia, tanto em termos estratégicos quanto econômicos.

De acordo com João Alfredo Lopes Nyegray, coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da PUC-PR, prescindir desses territórios ampliaria o “efeito demonstração” de que a força militar compensa e enfraqueceria garantias de segurança em futuros compromissos.

“Ao advogar por trocas territoriais e enquadrar a Ucrânia como ‘parte menor’ no tabuleiro, Trump coloca Zelensky sob pressão significativa — política, militar e financeira — sobretudo porque Washington continua sendo o provedor crítico de ajuda, inteligência e sistemas de defesa aérea", analisa Nyegray.

O especialista lembra: iIsso não significa que Kiev cederá. “Ná coesão doméstica para resistir, e os europeus, presentes hoje em Washington, tentam ‘amarrar’ a negociação a parâmetros que não convalidem juridicamente anexações“, completa.

Apesar do ataque realizado pela Rússia na terça-feira (19), poucas horas após o encontro entre Trump e Zelensky, Santoro acredita que Putin deve manter a ofensiva.

“Embora não sejam muito expressivos, os ganhos recentes incentivam Moscou a seguir com ataques, para acumular cartas mais fortes em futuras negociações. A cúpula do Alasca não trouxe resultados concretos para ele, e os europeus agora pressionam os EUA para evitar concessões”, explicou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, durante a madrugada foram disparados 270 drones e 10 mísseis. Pelo menos quatro mísseis e 16 drones atravessaram as defesas aéreas do país.

Para a especialista em Relações Internacionais Natali Hoff, aceitar ceder os territórios não prejudicariam somente a Ucrânia, mas também a imagem de Zelensky.

“Ele já vem sofrendo com esse desgaste, se essa guerra acabar com um acordo tão desvantajoso com a cessão de territórios, esse acerto seria terminal para sua posição política e encarado como muito negativo por muitos ucranianos”, afirmou.

Próximos passos

Segundo Hoff, a etapa mais delicada ocorre após a assinatura do acordo. “Esse é desafiador de se pensar, por conta dos muitos atores e das muitas questões de fundo. Tanto relacionadas à Ucrânia e à relação com a Rússia, como à própria segurança europeia. Então essa implementação seria muito delicada e bastante desafiadora”, apontou.

Conforme a especialista, os próximos passos envolvem finalizar termos do pacto, definir condições de cessar-fogo sob mediação internacional, estabelecer garantias de segurança e planejar a reconstrução do país. Hoff acrescenta que sanções contra a Rússia e discussões sobre estabilização das relações também devem integrar a agenda.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual é o contexto atual do acordo entre Ucrânia e Rússia? Os governos russo e ucraniano estão próximos de fechar um possível acordo de cessar-fogo, com a aproximação dos Estados Unidos com a Rússia indicando uma nova fase nas relações entre os dois países. A situação é complexa, envolvendo pressões internas nos EUA e a guerra na Ucrânia. Qual é a posição de Donald Trump em relação à Ucrânia e Rússia? Donald Trump, ao contrário de Joe Biden, sugeriu que a Ucrânia cedesse alguns territórios à Rússia. Essa postura gera um conflito de pressões entre as diferentes facções políticas e militares dos EUA, com Trump buscando um benefício político, como uma possível indicação ao Nobel da Paz. Quais são as exigências da Rússia para um acordo de paz? A Rússia exige que a Ucrânia ceda parte de seus territórios, como Donetsk e Luhansk, e que o país não se junte à OTAN. Especialistas alertam que, se o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceitar essas condições, a Ucrânia perderá áreas importantes para sua economia. Como a ceder territórios pode impactar a Ucrânia? Ceder territórios pode ser prejudicial para a Ucrânia, pois isso demonstraria que a força militar russa é eficaz, enfraquecendo as garantias de segurança para o futuro. Além disso, a pressão sobre Zelensky aumentaria, considerando que os EUA são um importante fornecedor de ajuda militar e financeira. Qual é a situação militar atual entre Ucrânia e Rússia? Recentemente, a Rússia lançou ataques, disparando 270 drones e 10 mísseis, com alguns deles conseguindo atravessar as defesas aéreas da Ucrânia. Isso sugere que a Rússia busca continuar sua ofensiva para ter uma posição mais forte em eventuais negociações de paz. Quais são os desafios após um possível acordo? Após um acordo, a implementação será desafiadora, envolvendo a definição de verificações e garantias de segurança. A especialista Natali Hoff destaca que a mudança nas interações entre as partes será complexa, considerando os diversos atores e questões de fundo relacionadas à segurança europeia. Quais são os próximos passos para a resolução do conflito? Os próximos passos incluem a finalização dos termos do acordo, a formalização das condições para um cessar-fogo com mediação internacional, e discussões sobre segurança e reconstrução da Ucrânia. Sanções contra a Rússia e a estabilização das relações também serão temas importantes a serem abordados.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp